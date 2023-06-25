«Эвертон» рассматривает возможность покупки форварда сборной Италии Ньонто

«Эвертон» интересуется нападающим «Лидса» и сборной Италии Уилфридом Ньонто, сообщает Football Italia.

По информации источника, мерсисайдцы хотят подписать 19-летнего футболиста этим летом. Сам игрок хочет покинуть «Лидс», который вылетел из АПЛ по итогам сезона-2022/23.

В прошлом сезоне Ньонто забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «павлинов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.