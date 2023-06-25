«Эвертон» рассматривает возможность покупки форварда сборной Италии Ньонто
«Эвертон» интересуется нападающим «Лидса» и сборной Италии Уилфридом Ньонто, сообщает Football Italia.
По информации источника, мерсисайдцы хотят подписать 19-летнего футболиста этим летом. Сам игрок хочет покинуть «Лидс», который вылетел из АПЛ по итогам сезона-2022/23.
В прошлом сезоне Ньонто забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 28 матчах за «павлинов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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3
|МЮ
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4
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5
|Ливерпуль
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11
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12
|Челси
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
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15
|Борнмут
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|0-0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
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17
|Эвертон
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|0
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|0-0
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18
|Бернли
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19
|Шеффилд Юн.
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20
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|00:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|00:00
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|00:00
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|00:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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