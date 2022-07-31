Форвард «Арсенала» Балоган близок к переходу в «Реймс»
Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган близок к переходу в «Реймс».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реймс» завершает сделку по подписанию 21-летнего футболиста. которая рассчитана до июня 2023 года. Медобследование может состояться в начале следующей недели.
С января 2022 года по май Балоган выступал на правах аренды за «Мидлсбро». Он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.
Источник: https://t.co/5U9rKIop0N
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
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17
|Лидс
|0
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18
|Фулхэм
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
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Эвертон – Челси
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