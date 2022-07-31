Форвард «Арсенала» Балоган близок к переходу в «Реймс»

Форвард «Арсенала» Фолэрин Балоган близок к переходу в «Реймс».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Реймс» завершает сделку по подписанию 21-летнего футболиста. которая рассчитана до июня 2023 года. Медобследование может состояться в начале следующей недели.

С января 2022 года по май Балоган выступал на правах аренды за «Мидлсбро». Он сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал три голевые передачи.