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Сегодня, 21:58

«Рад вернуться». Роналду — о матче «МЮ» против «Райо Вальекано»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду коротко поделился эмоциями после участия в товарищеском матче против «Райо Вальекано» (1:1).

«Рад вернуться», — написал Роналду в твиттере, опубликовав свою фотографию, сделанную в один из моментов матча.

Ранее появилась информация, что 37-летний португалец покинул «Олд Траффорд» еще до окончания встречи.

Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Райо Вальекано
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