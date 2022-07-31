«Рад вернуться». Роналду — о матче «МЮ» против «Райо Вальекано»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду коротко поделился эмоциями после участия в товарищеском матче против «Райо Вальекано» (1:1).

«Рад вернуться», — написал Роналду в твиттере, опубликовав свою фотографию, сделанную в один из моментов матча.

Ранее появилась информация, что 37-летний португалец покинул «Олд Траффорд» еще до окончания встречи.

Роналду пропустил 5 предыдущих товарищеских матчей «Юнайтед» в это межсезонье, ссылаясь на семейные проблемы.