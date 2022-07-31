«Ливерпуль» потерпел крупное поражение от «Страсбура» в товарищеском матче

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«Ливерпуль» 31 июля провел товарищеский матч против «Страсбура». Английский клуб уступил с крупным счетом — 0:3.

В составе французского клуба голы забивали Адриен Томассон, оформивший дубль, и Хабиб Диалло.

Напомним, что накануне «красные» проводили матч за Суперкубок Англии. Команда Юргена Клоппа одолела «Манчестер Сити» со счетом 3:1.