Исак обвинил «Ньюкасл» в нарушении обещаний: «Когда доверие потеряно, отношения не могут продолжаться»

Нападающий «Ньюкасла» Александер Исак обвинил руководство клуба в нарушении обещаний.

Форвард высказался после попадания в символическую сборную сезона по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).

«Я горжусь тем, что мои коллеги отметили меня местом в символической сборной Премьер-лиги сезона-2024/25 по версии PFA. Прежде всего я хочу поблагодарить своих партнеров по команде и всех в «Ньюкасле», кто поддерживал меня на протяжении всего пути.

Меня сегодня нет на церемонии. Учитывая все происходящее, мне показалось неуместным там находиться. Я долго молчал, пока другие говорили. Это молчание позволило людям выдвигать свои версии событий, хотя они и знают, что они не отражают того, что было сказано и согласовано за закрытыми дверями.

Реальность такова, что обещания были даны, и клуб давно знает мою позицию. Делать вид, будто эти проблемы возникли только сейчас, — это обман.

Когда обещания нарушены и доверие потеряно, отношения не могут продолжаться. Именно так обстоят дела у меня сейчас, и именно поэтому перемены пойдут на пользу всем, а не только мне», — написал Исак в соцсети.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» планировал подписать Исака, однако «Ньюкасл» отклонил заявку по 25-летнему шведу на сумму около 130 миллионов евро. По данным источников ESPN, «Ливерпуль» вернется с другим предложением только в том случае, если «Ньюкасл» даст понять, что готов к переговорам.

В сезоне-2024/25 нападающий в 42 матчах во всех турнирах забил 27 голов и сделал 6 результативных передач.

Исак играет за «Ньюкасл» с августа 2022 года. Его контракт с «сороками» рассчитан до 30 июня 2028-го.