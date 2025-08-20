Переход Нкунку из «Челси» в «Баварию» застопорился, из-за чего лондонцы не могут подписать Хави Симонса
Трансфер форварда «Челси» Кристофера Нкунку в «Баварию» застопорился, сообщает Guardian.
По сведениям источника, из-за проблем с переходом 27-летнего француза лондонцы не могут подписать полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.
Нкунку в прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 5 голевых пасов в 48 играх. Его контракт действует до лета 2029 года.
В сезоне-2024/25 Симонс провел 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71-27
|85
|
2
|Ман. Сити
|38
|23
|9
|6
|77-35
|78
|
3
|МЮ
|38
|20
|11
|7
|69-50
|71
|
4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56-49
|65
|
5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63-53
|60
|
6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58-54
|57
|
7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42-48
|54
|
8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52-46
|53
|
9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55-52
|53
|
10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58-52
|52
|
11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47-51
|52
|
12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53-55
|49
|
13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47-50
|49
|
14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49-56
|47
|
15
|Кр. Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41-51
|45
|
16
|Нот. Форест
|38
|11
|11
|16
|48-51
|44
|
17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48-57
|41
|
18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46-65
|39
|
19
|Бернли
|38
|4
|10
|24
|38-75
|22
|
20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27-68
|20
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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12 тур
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14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|24.05
|18:00
|Брайтон – МЮ
|0 : 3
|24.05
|18:00
|Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Фулхэм – Ньюкасл
|2 : 0
|24.05
|18:00
|Ливерпуль – Брентфорд
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Ман. Сити – Астон Вилла
|1 : 2
|24.05
|18:00
|Нот. Форест – Борнмут
|1 : 1
|24.05
|18:00
|Сандерленд – Челси
|2 : 1
|24.05
|18:00
|Тоттенхэм – Эвертон
|1 : 0
|24.05
|18:00
|Вест Хэм – Лидс
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|22
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|17
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|23
|1
|9
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|33
|1
|11
|
|
Микки ван де Вен
Тоттенхэм Хотспур
|35
|1
|9
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