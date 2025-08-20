Переход Нкунку из «Челси» в «Баварию» застопорился, из-за чего лондонцы не могут подписать Хави Симонса

Трансфер форварда «Челси» Кристофера Нкунку в «Баварию» застопорился, сообщает Guardian.

По сведениям источника, из-за проблем с переходом 27-летнего француза лондонцы не могут подписать полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.

Нкунку в прошлом сезоне забил 15 мячей и сделал 5 голевых пасов в 48 играх. Его контракт действует до лета 2029 года.

В сезоне-2024/25 Симонс провел 33 матча, в которых забил 11 голов и сделал 8 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.