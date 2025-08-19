Салах в рекордный третий раз признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ-2024/25 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии.

На счету 33-летнего египтянина 29 голов и 18 результативных передач в 38 матчах чемпионата Англии.

Салах выиграл награду в третий и рекордный раз. Ранее он становился лучшим по итогам сезонов-2017/18 и 2021/22. По два раза награду выигрывали Марк Хьюз, Алан Ширер, Тьерри Анри, Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Кевин де Брейне.