С «Дерби» Руни могут снять девять очков за нарушение финансовых правил

С «Дерби Каунти» могут снять девять очков за нарушения финансовых правил при предыдущем владельце клуба, сообщает Sky Sports.

По информации источника, наказание включает в себя штраф со снятием еще трех очков за повторные нарушения.

Ранее клуб уже лишился 12 очков за введение в клубе внешней администрации. В данный момент «Дерби» остается без владельца.

После 17 туров английского чемпионшипа (второй по силе дивизион страны. — Прим. «СЭ») команда Уэйна Руни занимает 24-е место в турнирной таблице с -3 очками.