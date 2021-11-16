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С «Дерби» Руни могут снять девять очков за нарушение финансовых правил

14:39
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С «Дерби Каунти» могут снять девять очков за нарушения финансовых правил при предыдущем владельце клуба, сообщает Sky Sports.

По информации источника, наказание включает в себя штраф со снятием еще трех очков за повторные нарушения.

Ранее клуб уже лишился 12 очков за введение в клубе внешней администрации. В данный момент «Дерби» остается без владельца.

После 17 туров английского чемпионшипа (второй по силе дивизион страны. — Прим. «СЭ») команда Уэйна Руни занимает 24-е место в турнирной таблице с -3 очками.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11696/12469898/derby-county-hit-with-further-nine-point-deduction-for-breaching-efl-rules

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