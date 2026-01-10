«Сандерленд» выбил «Эвертон» из Кубка Англии

«Сандерленд» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии — 1:1 (пенальти 3:0).

На 30-й минуте гости вышли вперед благодаря голу Энцо Ле Фе. «Эвертон» сумел отыграться в концовке основного времени — на 89-й минуте отличился Джеймс Гарнер.

В серии пенальти точнее оказались футболисты гостей, «Эвертон» не реализовал ни одного удара — 0:3.