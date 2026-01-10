«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» сыграют в 3-м раунде Кубка Англии в субботу, 10 января. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла»: трансляция матча Кубка Англии в прямом эфире (видео)

Официальных трансляций матчей национальных турниров с участием клубов АПЛ в России нет. Стримы игр английской лиги и кубков в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Кубок Англии. 1/32 финала.

10 января, 20:45. Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)

«Тоттенхэм» в предыдущем розыгрыше Кубка Англии-2024/25 дошел до 1/16 финала, где проиграл той же «Астон Вилле» (1:2). «Астон Вилла» выбыла на стадии полуфинала после поражения будущему обладателю трофея «Кристал Пэлас» (0:3).