Канчельскис раскритиковал улыбку Аморима: «В СССР после поражения прятались, никуда не выходили!»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал бывшего главного тренера английской команды Рубена Аморима за улыбку на следующий день после увольнения.
Манкунианцы объявили об увольнении 40-летнего португальского специалиста 5 января. 6 января в английских СМИ появились фотографии тренера в хорошем настроении.
«За такие деньги любой человек бы улыбался! Даже не понимает, что так нельзя делать. «Манчестер» — великий клуб. «Ну выгнали меня и выгнали, ну все. Заплатите». Другой человек расстроился бы, не показывался. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили! Если за «Рейнджерс» проигрываешь «Селтику», три дня вообще не должен тебя никто видеть. Ты переживаешь. А здесь выгнали, спасибо. Заплатите компенсацию 10-15 миллионов. Вот они и улыбаются все. Другие тренеры так не делали. Мойес был очень расстроен, что ему не дали доработать хотя бы сезон. Другой менталитет. Поедет в «Спортинг», найдет другую команду», — сказал Канчельскис «СЭ».
Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. Под руководством португальца команда в сезоне-2024/25 заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
В этом сезоне «красные дьяволы» после 20 туров набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -