Канчельскис раскритиковал улыбку Аморима: «В СССР после поражения прятались, никуда не выходили!»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» раскритиковал бывшего главного тренера английской команды Рубена Аморима за улыбку на следующий день после увольнения.

Манкунианцы объявили об увольнении 40-летнего португальского специалиста 5 января. 6 января в английских СМИ появились фотографии тренера в хорошем настроении.

«За такие деньги любой человек бы улыбался! Даже не понимает, что так нельзя делать. «Манчестер» — великий клуб. «Ну выгнали меня и выгнали, ну все. Заплатите». Другой человек расстроился бы, не показывался. В СССР после поражения прятались, никуда не выходили! Если за «Рейнджерс» проигрываешь «Селтику», три дня вообще не должен тебя никто видеть. Ты переживаешь. А здесь выгнали, спасибо. Заплатите компенсацию 10-15 миллионов. Вот они и улыбаются все. Другие тренеры так не делали. Мойес был очень расстроен, что ему не дали доработать хотя бы сезон. Другой менталитет. Поедет в «Спортинг», найдет другую команду», — сказал Канчельскис «СЭ».

Аморим возглавлял «Манчестер Юнайтед» с ноября 2024 года. Под руководством португальца команда в сезоне-2024/25 заняла 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

В этом сезоне «красные дьяволы» после 20 туров набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.