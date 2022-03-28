«Манчестер Юнайтед» может возобновить переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн остается вариантом, который «Манчестер Юнайтед» готов рассмотреть в качестве усиления.

Как сообщает The Athletic, «красные дьяволы» хотят пополнить свои ряды еще одним хорошим бомбардиром в летнее окно и готовы возобновить переговоры со звездой «Тоттенхэма».

Контракт Кейна со «шпорами» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл за клуб 41 матч во всех турнирах, забил 22 года и отдал шесть результативных передач.