Голкипер «МЮ» Де Хеа назвал одноклубника Хуана Мату своим лучшим другом

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа назвал одноклубника Хуану Мату одним из лучших друзей.

«Я бы сказал, что Хуан Мата — мой лучший друг. Я знаком с ним уже много лет, поэтому у нас очень, очень хорошие отношения», — передает слова голкипера сайт «МЮ».

В этом сезоне Де Хеа провел 29 матчей в АПЛ, 7 из которых отстоял на ноль.