ESPN: Мартинес начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» о трансфере

«Манчестер Юнайтед» ведет переговоры с вратарем «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесом по поводу потенциального трансфера, сообщает ESPN.

Как отмечает источник, «красные дьяволы» рассматривают 32-летнего голкипера в качестве основного кандидата на замену Андре Онана.

В сезоне-2024/25 Мартинес в 53 матчах за «Астон Виллу» во всех турнирах пропустил 61 гол и 16 раз сыграл на ноль. Его контракт с командой рассчитан до 30 июня 2029 года.

Мартинес является чемпионом мира 2022 года, а также двукратным обладателем Трофея Льва Яшина (2023, 2024).