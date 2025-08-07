Футбол
7 августа, 12:41

Артета — о Дьекереше: «Он будет готов на 100 процентов или даже больше»

Павел Лопатко

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру новичка, нападающего Виктора Дьекереша, в товарищеском матче с «Вильяреалом» (2:3) и его готовность к сезону-2025/26.

«Я думаю, что психологически и с пониманием того, что ему нужно делать, он будет готов на 100 процентов или даже больше. Поскольку он настолько готов и уверен в себе, что может сразу же добиться успеха, я не сомневаюсь, что он окажется в действительно хорошем положении.

Для него было очень важно начать матч и почувствовать связь с командой. Он пробыл с нами всего неделю или около того, но я уже увидел многое... И целеустремленность, особенно то, как он атаковал в определенных местах», — сказал Артета на пресс-конференции.

27-летний шведский нападающий подписал контракт с «Арсеналом» до 30 июня 2030 года.

Виктор Дьекереш с&nbsp;шарфом &laquo;Арсенала&raquo; на&nbsp;фоне повторяющих его фирменный жест болельщиков.Виктор Дьекереш: биография шведского бомбардира из «Арсенала»
Виктор Дьекереш
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
