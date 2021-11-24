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Роджерс назвал неправдой информацию о возможном назначении в «Манчестер Юнайтед»

19:21
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед».

«Я воспринимаю это просто как сплетни. Это неправда, — приводит слова тренера Daily Mail. — Слухи будут всегда, они будут ходить до тех пор, пока у команды не появится постоянный тренер. Но я намерен работать здесь. Я, ребята, уважаю то, что вам нужно о чем-то писать, но я тут ни при чем».

48-летний специалист возглавляет «Лестер» с 2019 года.

Английский клуб в сезоне-2021/22 занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков в 12 матчах.

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Анна Горшкова все материалы автора

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