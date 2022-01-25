Два клуба готовы арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» получил два предложения об аренде полузащитника Донни ван де Бека. На 24-летнего игрока претендуют английский «Кристал Пэлас» и испанская «Валенсия», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне ван де Бек провел 14 матчей за «Манчестер Юнайтед», записав на свой счет 1 гол.

Его контракт с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.