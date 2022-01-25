Нападающий «Эспаньола» Рауль де Томас попал в сферу интересов «Арсенала», сообщает AS.

В подписании 27-летнего игрока также заинтересованы «Лидс», «Вест Хэм» и «Лестер».

Действующий контракт де Томаса с «Эспаньолом» рассчитан до 2026 года, а сумма отступных за него составляет 70 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 23 матча за «Эспаньол», забив 12 голов.