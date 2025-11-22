Футбол
Сегодня, 10:16

Доннарумма — о Гвардиоле: «Он особенный тренер, он мне очень помогает»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

«Он дал мне много советов и часто со мной разговаривает. Он мне очень помогает. Он особенный тренер, и это фантастика — иметь Пепа Гвардиолу в качестве своего тренера. Это мечта любого игрока, и я очень счастлив», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

В этом сезоне на счету 26-летнего итальянца 12 матчей во всех турнирах, 6 из которых он отыграл на ноль. Действующее соглашение голкипера с «Сити» рассчитано до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.

Джанлуиджи Доннарумма
Хосеп Гвардиола
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    • Гвардиола: «Только сейчас сезон начинается по-настоящему»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
    2
    		 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
    3
    		 Челси 11 6 2 3 21-11 20
    4
    		 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
    5
    		 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
    6
    		 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
    7
    		 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
    8
    		 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
    9
    		 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
    10
    		 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
    11
    		 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
    12
    		 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
    13
    		 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
    14
    		 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
    15
    		 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
    16
    		 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
    17
    		 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
    18
    		 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
    19
    		 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
    20
    		 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    35 тур
    36 тур
    37 тур
    38 тур
    22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
    22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
    22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
    22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
    22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
    22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
    22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
    23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
    23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
    24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Эрлинг Холанн
    Эрлинг Холанн

    Манчестер Сити

    		 14
    Игор Тиаго
    Игор Тиаго

    Брентфорд

    		 8
    Дэнни Уэлбек
    Дэнни Уэлбек

    Брайтон

    		 6
    П
    Джек Грилиш
    Джек Грилиш

    Эвертон

    		 4
    Мохаммед Кудус
    Мохаммед Кудус

    Тоттенхэм Хотспур

    		 4
    Квилиндси Хартман
    Квилиндси Хартман

    Бернли

    		 4
    И К Ж
    Тоте Гомеш
    Тоте Гомеш

    Вулверхэмптон

    		 8 1 2
    Рейнилдо Мандава
    Рейнилдо Мандава

    Сандерленд

    		 8 1 2
    Тревор Чалоба
    Тревор Чалоба

    Челси

    		 10 1 2
    Вся статистика

