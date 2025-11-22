Источник: «Манчестер Сити» проявляет интерес к Риду из «Фейеноорда»
«Манчестер Сити» заинтересован в защитнике «Фейеноорда» Дживайро Риде, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, горожане рассматривают возможность предпринять попытку подписания 19-летнего игрока уже в январское трансферное окно.
Ранее также сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Баварии».
В сезоне-2025/26 Рид в 15 матчах во всех турнирах забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с нидерландским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Новости