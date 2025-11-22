Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 03:52

Гвардиола: «Только сейчас сезон начинается по-настоящему»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» отметил, что по-настоящему сезон начинается только сейчас.

«Есть два периода сезона: летом, когда заканчивается трансферное окно, и после, когда заканчиваются международные паузы, которые уже закончились. Так что теперь до марта мы будем видеться каждые 3-4 дня. Так что только сейчас сезон начинается по-настоящему. Важно быть рядом с лидером. Важно подойти к концу сезона с шансами на чемпионство. Вот наша цель. И, конечно же, завтрашняя победа станет для нас важным шагом«, — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Арсенал» с 26 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Сити» идет на второй строчке — 22 очка.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдет в субботу, 22 ноября. Начало игры — 20:30 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Оргкомитет Олимпиады в Милане выбрал талисман в виде горностая
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
В ФРГ указали на перечеркнутые инициативой США планы ЕС по активам РФ
Синоптики спрогнозировали температуру до +4 градусов в Москве 22 ноября
В Канаде в результате нападения медведя пострадали 11 человек
У армейцев не получается отходить от сборных, а у красно-белых будет матч имени Романова. Что ждать от предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Доннарумма: «Я был разочарован тем, как закончилась моя история в «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 11 8 2 1 20-5 26
2
 Ман. Сити 11 7 1 3 23-8 22
3
 Челси 11 6 2 3 21-11 20
4
 Сандерленд 11 5 4 2 14-10 19
5
 Ливерпуль 11 6 0 5 18-17 18
6
 Астон Вилла 11 5 3 3 13-10 18
7
 МЮ 11 5 3 3 19-18 18
8
 Борнмут 11 5 3 3 17-18 18
9
 Тоттенхэм 11 5 3 3 19-10 18
10
 Кр. Пэлас 11 4 5 2 14-9 17
11
 Брентфорд 11 5 1 5 17-17 16
12
 Брайтон 11 4 4 3 17-15 16
13
 Эвертон 11 4 3 4 12-13 15
14
 Ньюкасл 11 3 3 5 11-14 12
15
 Фулхэм 11 3 2 6 12-16 11
16
 Лидс 11 3 2 6 10-20 11
17
 Вест Хэм 11 3 1 7 13-23 10
18
 Бернли 11 3 1 7 14-22 10
19
 Нот. Форест 11 2 3 6 10-20 9
20
 Вулверхэмптон 11 0 2 9 7-25 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.11 15:30 Бернли – Челси - : -
22.11 18:00 Борнмут – Вест Хэм - : -
22.11 18:00 Брайтон – Брентфорд - : -
22.11 18:00 Фулхэм – Сандерленд - : -
22.11 18:00 Ливерпуль – Нот. Форест - : -
22.11 18:00 Вулверхэмптон – Кр. Пэлас - : -
22.11 20:30 Ньюкасл – Ман. Сити - : -
23.11 17:00 Лидс – Астон Вилла - : -
23.11 19:30 Арсенал – Тоттенхэм - : -
24.11 23:00 МЮ – Эвертон - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 14
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 8
Дэнни Уэлбек
Дэнни Уэлбек

Брайтон

 6
П
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 4
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 4
Квилиндси Хартман
Квилиндси Хартман

Бернли

 4
И К Ж
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 8 1 2
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 8 1 2
Тревор Чалоба
Тревор Чалоба

Челси

 10 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости