Гвардиола: «Только сейчас сезон начинается по-настоящему»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем 12-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» отметил, что по-настоящему сезон начинается только сейчас.

«Есть два периода сезона: летом, когда заканчивается трансферное окно, и после, когда заканчиваются международные паузы, которые уже закончились. Так что теперь до марта мы будем видеться каждые 3-4 дня. Так что только сейчас сезон начинается по-настоящему. Важно быть рядом с лидером. Важно подойти к концу сезона с шансами на чемпионство. Вот наша цель. И, конечно же, завтрашняя победа станет для нас важным шагом«, — приводит Goal слова Гвардиолы.

«Арсенал» с 26 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Сити» идет на второй строчке — 22 очка.

Матч «Ньюкасл» — «Манчестер Сити» пройдет в субботу, 22 ноября. Начало игры — 20:30 по московскому времени.