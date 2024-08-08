Динь опроверг свой переход в «Галатасарай»
Турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу в Twitter сообщил, что «Астон Вилла» приняла предложение от «Галатасарая» по защитнику Люка Диню.
Сам 31-летний француз ответил на это сообщение, написав: «Извините, но это не правда».
Позже журналист опубликовал фотографию документа, в котором говорится, что «Галатасарай» сделал запрос в «Астон Виллу» на разрешение для начала предварительных переговоров с игроком.
Динь имеет действующий контракт до 2026 года. В сезоне-2023/24 он сыграл в 46 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.
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|0
|0-0
|0
|
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|Эвертон
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|0
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17
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
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19
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|16.08
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МЮ – Фулхэм
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|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
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|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
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|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Брентфорд – Кр. Пэлас
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Челси – Ман. Сити
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