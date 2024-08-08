«Вест Хэм» заинтересован в покупке Триппьера

«Вест Хэм» заинтересован в подписании защитника «Ньюкасла» Кирана Триппьера, сообщает The Telegraph.

33-летний англичанин имеет действующий контракт до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Триппьер сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 11 голевых передач.