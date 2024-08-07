«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Байер»

«Арсенал» в товарищеском матче обыграл «Байер» со счетом 4:1.

В составе лондонцев отличились Александр Зинченко, Леандро Троссар, Габриэль Жезус и Кай Хаверц. У леверкузенцев гол на счету Адама Гложека.

В следующем товарищеском матче «Арсенал» 11 августа сыграет с «Лионом», «Байер» днем ранее встретится с «Бетисом».