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Сегодня, 21:08

Daily Mail: «Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Манчестер Сити» и «Челси».
Фото Reuters

«Челси» и «Манчестер Сити» могут вылететь из АПЛ, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает Daily Mail.

По данным источника, помимо понижения в классе, клубы могут лишить предыдущих чемпионских титулов, вычесть очки, а также установить запрет на трансферы. Это может случиться, если их вина в нарушении ФФП будет доказана.

17 ноября АПЛ сняла 10 очков с «Эвертона» за нарушение правил прибыльности и устойчивого развития по итогам сезона-2021/22. Затем стало известно, что «Лидс», «Лестер» и «Бернли» планируют отсудить у клуба 300 миллионов евро после вынесенного приговора.

Игрок &quot;Эвертона&quot; Бету Бетункал. Беспрецедентный случай в истории английского футбола. «Эвертон» лишили 10 очков из-за финансового фейр-плей

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии-2023/24, набрав 28 очков в 12 матчах. «Челси» находится на 10-й строчке с 16 баллами.

ФК Манчестер Сити
ФК Челси
ФК Эвертон
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Источник: клубы АПЛ планируют отсудить у «Эвертона» 300 миллионов фунтов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 12 9 1 2 32-12 28
2
 Ливерпуль 12 8 3 1 27-10 27
3
 Арсенал 12 8 3 1 26-10 27
4
 Тоттенхэм 12 8 2 2 24-15 26
5
 Астон Вилла 12 8 1 3 29-17 25
6
 МЮ 12 7 0 5 13-16 21
7
 Ньюкасл 12 6 2 4 27-13 20
8
 Брайтон 12 5 4 3 25-21 19
9
 Вест Хэм 12 5 2 5 21-22 17
10
 Челси 12 4 4 4 21-16 16
11
 Брентфорд 12 4 4 4 19-17 16
12
 Вулверхэмптон 12 4 3 5 16-20 15
13
 Кр. Пэлас 12 4 3 5 12-16 15
14
 Нот. Форест 12 3 4 5 14-18 13
15
 Фулхэм 12 3 3 6 10-20 12
16
 Борнмут 12 2 3 7 11-27 9
17
 Лутон Таун 12 1 3 8 10-22 6
18
 Шеффилд Юн. 12 1 2 9 10-31 5
19
 Эвертон 12 4 2 6 14-17 4
20
 Бернли 12 1 1 10 9-30 4
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.11 15:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
25.11 18:00
Бернли – Вест Хэм
 - : -
25.11 18:00
Лутон Таун – Кр. Пэлас
 - : -
25.11 18:00
Ньюкасл – Челси
 - : -
25.11 18:00
Нот. Форест – Брайтон
 - : -
25.11 18:00
Шеффилд Юн. – Борнмут
 - : -
25.11 20:00
Брентфорд – Арсенал
 - : -
26.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
26.11 19:30
Эвертон – МЮ
 - : -
27.11 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 10
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм Юнайтед

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Жереми Доку

Жереми Доку

Манчестер Сити

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 11 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 10 1 4
Кристиан Ромеро

Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 11 1 2
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