Чемпионат Англии возобновится 17 июня
20:07
Пресс-служба АПЛ сообщает, что чемпионат Англии возобновится 17 июня при условии соблюдения всех требований безопасности. Игры будут проходить без зрителей.
17 июня пройдут две перенесенные встречи — «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом».
Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого футболисты могли заниматься индивидуально или в небольших группах.
Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.
? 17.06.2020— Premier League (@premierleague) May 28, 2020
Premier League Shareholders today agreed to a new provisional restart date for the 2019/20 season of Wednesday 17 June, provided that all safety requirements are in place
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