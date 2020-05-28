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Чемпионат Англии возобновится 17 июня

20:07
Сезон АПЛ возобновится 17 июня. Фото АПЛ
Сезон АПЛ возобновится 17 июня. Фото АПЛ
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Пресс-служба АПЛ сообщает, что чемпионат Англии возобновится 17 июня при условии соблюдения всех требований безопасности. Игры будут проходить без зрителей.

17 июня пройдут две перенесенные встречи — «Астон Вилла» примет «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом».

Ранее клубам АПЛ разрешили проводить контактные тренировки. До этого футболисты могли заниматься индивидуально или в небольших группах.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://www.premierleague.com/news/1674011/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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