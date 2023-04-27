«Челси» отпустит Ковачича в «Баварию»

Лондонский «Челси» готов отпустить полузащитника Матео Ковачича в «Баварию», пишет Bild, стороны ведут переговоры.

Отмечается, что в трансфере Ковачича непосредственно заинтересован Тухель. Специалист работал с хавбеком в «Челси» на протяжении двух сезонов.

28-летний Ковачич в этом сезоне провел 24 матча в АПл, Отметившись 1 голом и 1 передачей. Контракт футболиста с «Челси» рассчитан до лета 2024 года.