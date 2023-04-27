Силва сравнил Холанна с Месси и Роналду: «Это уровень»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал игру одноклубника Эрлина Холанна, сравнив его с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«У него невероятные показатели. Это уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Надеюсь, он сможет продолжать идти по этому пути, так как нам необходимы его голы до последней игры сезона. У него менталитет Роналду, всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему все равно, коснется он мяча раз или два. Он просто отличный форвард», — цитирует Силву Goal.com.

В этом сезоне АПЛ 22-летний норвежец провел 29 матчей, забил 33 гола и сделал 7 передач.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.