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Сегодня, 07:01

Силва сравнил Холанна с Месси и Роналду: «Это уровень»

Виктория Кравченко
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал игру одноклубника Эрлина Холанна, сравнив его с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«У него невероятные показатели. Это уровень Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Надеюсь, он сможет продолжать идти по этому пути, так как нам необходимы его голы до последней игры сезона. У него менталитет Роналду, всегда хочет быть в штрафной, всегда хочет забить. Ему все равно, коснется он мяча раз или два. Он просто отличный форвард», — цитирует Силву Goal.com.

В этом сезоне АПЛ 22-летний норвежец провел 29 матчей, забил 33 гола и сделал 7 передач.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 73 очка в 31 матче. «Арсенал» лидирует — 75 очков в 33 матчах.

Бернарду Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
0
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Чалоба заявил, что «Челси» будет продолжать стараться победить
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 33 23 6 4 78-38 75
2
 Ман. Сити 31 23 4 4 82-29 73
3
 Ньюкасл 31 16 11 4 54-25 59
4
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
5
 Астон Вилла 33 16 6 11 46-41 54
6
 Ливерпуль 32 15 8 9 61-39 53
7
 Тоттенхэм 32 16 5 11 58-51 53
8
 Брайтон 30 14 7 9 55-40 49
9
 Брентфорд 33 11 14 8 50-43 47
10
 Фулхэм 32 13 6 13 44-43 45
11
 Челси 32 10 9 13 30-35 39
12
 Вулверхэмптон 33 10 7 16 29-44 37
13
 Кр. Пэлас 33 9 10 14 31-42 37
14
 Вест Хэм 32 9 7 16 34-43 34
15
 Борнмут 32 9 6 17 31-63 33
16
 Нот. Форест 33 7 9 17 29-60 30
17
 Лидс 33 7 9 17 42-63 30
18
 Лестер 33 8 5 20 44-57 29
19
 Эвертон 32 6 10 16 24-46 28
20
 Саутгемптон 32 6 6 20 27-56 24
Результаты / календарь
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38 тур
25.04 21:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 2 : 0
25.04 21:45
Астон Вилла – Фулхэм
 1 : 0
25.04 22:00
Лидс – Лестер
 1 : 1
26.04 21:30
Нот. Форест – Брайтон
 3 : 1
26.04 21:45
Вест Хэм – Ливерпуль
 1 : 2
26.04 21:45
Челси – Брентфорд
 0 : 2
26.04 22:00
Ман. Сити – Арсенал
 4 : 1
27.04 21:45
Эвертон – Ньюкасл
 - : -
27.04 21:45
Саутгемптон – Борнмут
 - : -
27.04 22:15
Тоттенхэм – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 33
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 24
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 19
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 16
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 11
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 10
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 31 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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