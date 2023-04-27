Бергоми считает, что Лукаку мешает боязнь травмироваться

Защитник «Интера» Джузеппе Бергоми поделился мыслями об игре форварда «Интера» Ромелу Лукаку.

«Мне кажется, у него в голове есть мысль, боязнь получить травму, которая служит психологическим тормозом. Это может закончится губительно», — цитирует Бергоми ITASportPress.

Ранее The Telegraph утверждал, что 29-летний бельгиец может получить шанс в «Челси» после прихода в клуб Маурисио Почеттино.

В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Интер», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.