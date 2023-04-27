Бергоми считает, что Лукаку мешает боязнь травмироваться
Защитник «Интера» Джузеппе Бергоми поделился мыслями об игре форварда «Интера» Ромелу Лукаку.
«Мне кажется, у него в голове есть мысль, боязнь получить травму, которая служит психологическим тормозом. Это может закончится губительно», — цитирует Бергоми ITASportPress.
Ранее The Telegraph утверждал, что 29-летний бельгиец может получить шанс в «Челси» после прихода в клуб Маурисио Почеттино.
В этом сезоне форвард провел 26 матчей за «Интер», забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
2
|Ман. Сити
|31
|23
|4
|4
|82-29
|73
|
3
|Ньюкасл
|31
|16
|11
|4
|54-25
|59
|
4
|МЮ
|30
|18
|5
|7
|46-37
|59
|
5
|Астон Вилла
|33
|16
|6
|11
|46-41
|54
|
6
|Ливерпуль
|32
|15
|8
|9
|61-39
|53
|
7
|Тоттенхэм
|32
|16
|5
|11
|58-51
|53
|
8
|Брайтон
|30
|14
|7
|9
|55-40
|49
|
9
|Брентфорд
|33
|11
|14
|8
|50-43
|47
|
10
|Фулхэм
|32
|13
|6
|13
|44-43
|45
|
11
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
12
|Вулверхэмптон
|33
|10
|7
|16
|29-44
|37
|
13
|Кр. Пэлас
|33
|9
|10
|14
|31-42
|37
|
14
|Вест Хэм
|32
|9
|7
|16
|34-43
|34
|
15
|Борнмут
|32
|9
|6
|17
|31-63
|33
|
16
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|29-60
|30
|
17
|Лидс
|33
|7
|9
|17
|42-63
|30
|
18
|Лестер
|33
|8
|5
|20
|44-57
|29
|
19
|Эвертон
|32
|6
|10
|16
|24-46
|28
|
20
|Саутгемптон
|32
|6
|6
|20
|27-56
|24
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|2 : 0
|25.04
|21:45
|
Астон Вилла – Фулхэм
|1 : 0
|25.04
|22:00
|
Лидс – Лестер
|1 : 1
|26.04
|21:30
|
Нот. Форест – Брайтон
|3 : 1
|26.04
|21:45
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|1 : 2
|26.04
|21:45
|
Челси – Брентфорд
|0 : 2
|26.04
|22:00
|
Ман. Сити – Арсенал
|4 : 1
|27.04
|21:45
|
Эвертон – Ньюкасл
|- : -
|27.04
|21:45
|
Саутгемптон – Борнмут
|- : -
|27.04
|22:15
|
Тоттенхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|33
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|24
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|19
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|20
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|31
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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