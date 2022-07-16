«Челси» отказался от возможности подписать Дибалу
Нападающий Пауло Дибала мог продолжить карьеру в «Челси». На прошлой неделе услуги аргентинца были предложены лондонцам, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.
Однако «Челси» не проявил интереса к 28-летнему Дибале.
Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.
Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Милан», «Интер» и «Атлетико».
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|0
|0
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|0
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|0
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15
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
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|0
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16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фулхэм
|0
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|0-0
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19
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
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|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
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|19:30
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Эвертон – Челси
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|7.08
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Лестер – Брентфорд
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Вест Хэм – Ман. Сити
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