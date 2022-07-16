«Челси» отказался от возможности подписать Дибалу

Нападающий Пауло Дибала мог продолжить карьеру в «Челси». На прошлой неделе услуги аргентинца были предложены лондонцам, сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс.

Однако «Челси» не проявил интереса к 28-летнему Дибале.

Дибала стал свободным агентом 1 июля — до этого он с июля 2015 года выступал за «Ювентус». В прошлом сезоне форвард забил 15 голов и сделал 6 результативных передач в 39 матчах за туринский клуб.

Ранее сообщалось, что на Дибалу также претендуют «Милан», «Интер» и «Атлетико».