«Манчестер Юнайтед» представил гостевой комплект формы на сезон-2022/23

«Манчестер Юнайтед» презентовал гостевой комплект формы на новый сезон.

Форма выполнена в белом цвете с добавлением красных и черных полос на воротнике и рукавах.

Сезон-2022/23 начнется для «Манчестер Юнайтед» 7 августа с домашнего матча против «Брайтона» в рамках первого тура АПЛ.

Первую выездную встречу в сезоне «красные дьяволы» проведут во втором туре чемпионата Англии против «Брентфорда», игра состоится 13 августа.