«Челси» не договорился с «Манчестер Сити» по трансферу Аке

«Челси» не договорился с «Манчестер Сити» по трансферу защитника Натана Аке, сообщает The Guardian.

«Горожане» были готовы продать 27-летнего футболиста, но требовали за него 45 миллионов фунтов стерлингов. «Синие» не согласились на такие условия.

При этом «Челси» согласовал условия контракта с самим Аке, но не договорился с «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 27 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил три мяча. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.