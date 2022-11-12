«Челси» интересен полузащитник «Брайтона» Троссард

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард находится в сфере интересов «Челси», сообщает Metro.

По данным источника, главный тренер «синих» Грэм Поттер намерен приобрести у своей бывшей команды нескольких перспективных игроков, среди которых есть и Троссар. Бельгийский нападающий будет не против перейти в «Челси», если поступит предложение.

27-летний футболист играет за «Брайтон» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел на поле 13 матчей в АПЛ, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Контракт Троссарда с клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоиомость игрока в 30 миллионов евро.