Артета заявил, что «Арсенал» будет активен в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что лондонский клуб активно проведет зимнее трансферное окно.

«Все будет крайне непредсказуемо из-за ЧМ-2022. Но посмотрим, мы постараемся усилить состав в январе. Мы будем активны на трансферном рынке, потому что никто не знает, что произойдет во время ЧМ-2022. Надеюсь, что все будет в порядке», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Перед паузой на ЧМ-2022 «Арсеналу» осталось провести один матч, который состоится 12 ноября. Команда Артеты сыграет на выезде против «Вулверхэмптона» в рамках 16-го тура АПЛ.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка.