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«Ноттингем Форест» в дополнительное время обыграл «Блэкпул»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Блэкпул» в дополнительное время — 3:2. Это была переигровка, так как в первой встрече была ничья (2:2).

В основное время команды забили по два гола. У гостей отличились Эндрю Омобамиделе и Данило. Однако хозяевам удалось отыграться — отличились Алби Морган и Кайл Джозеф. Победный мяч на 110-й минуте забил австралийский форвард Крис Вуд.

В 1/16 финала «Ноттингем Форест» сыграет с «Бристоль Сити».

Англия. Кубок. 1/32 финала
17 янв, 22:45. Bloomfield Road (Блэкпул)
Блэкпул
2:3
Ноттингем Форест
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2023-2024/playoff/
Футбол
ФК Блэкпул
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Ман. Сити 20 13 4 3 48-23 43
3
 Астон Вилла 21 13 4 4 43-27 43
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 21 12 4 5 44-31 40
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 МЮ 21 10 2 9 24-29 32
8
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
9
 Челси 21 9 4 8 35-31 31
10
 Ньюкасл 21 9 2 10 41-32 29
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 21 7 3 11 28-36 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 21 8 3 10 24-28 17
18
 Лутон Таун 20 4 4 12 24-38 16
19
 Бернли 21 3 3 15 21-42 12
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 0
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
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20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
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Мохамед Салах

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