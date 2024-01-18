«Ноттингем Форест» в дополнительное время обыграл «Блэкпул»

«Ноттингем Форест» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв «Блэкпул» в дополнительное время — 3:2. Это была переигровка, так как в первой встрече была ничья (2:2).

В основное время команды забили по два гола. У гостей отличились Эндрю Омобамиделе и Данило. Однако хозяевам удалось отыграться — отличились Алби Морган и Кайл Джозеф. Победный мяч на 110-й минуте забил австралийский форвард Крис Вуд.

В 1/16 финала «Ноттингем Форест» сыграет с «Бристоль Сити».