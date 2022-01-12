Бывший защитник «Стоук Сити» Шоукросс завершил карьеру

Бывший защитник «Стоук Сити» Райан Шоукросс объявил о завершении карьеры.

«После того, как мне посчастливилось 16 лет выступать за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Стоук Сити» и «Интер Майами», я хочу объявить об уходе из профессионального футбола. Несмотря на то, что я вынужден завершить карьеру из-за травм, моя страсть к игре все еще сохраняется. После того, как я решу вопросы с получением необходимой лицензии, я хочу начать карьеру тренера», — говорится в заявлении Шоукросса, опубликованном «Интером Майами».

Thank You, Shawcross ??#InterMiamiCF defender Ryan Shawcross has announced his retirement from professional f?tbol following an accomplished 16-year career. https://t.co/18d5xl7QON — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) January 11, 2022

Шоукросс начал карьеру в Уэльсе, после чего перебрался в молодежную команду «Манчестер Юнайтед». Впоследствии футболист выступал за «Антверпен» и «Стоук Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Интер Майами», который стал его последним клубом в карьере. Также Шоукросс провел 1 матч за сборную Англии.