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Бывший защитник «Стоук Сити» Шоукросс завершил карьеру

09:58
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Бывший защитник «Стоук Сити» Райан Шоукросс объявил о завершении карьеры.

«После того, как мне посчастливилось 16 лет выступать за такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Стоук Сити» и «Интер Майами», я хочу объявить об уходе из профессионального футбола. Несмотря на то, что я вынужден завершить карьеру из-за травм, моя страсть к игре все еще сохраняется. После того, как я решу вопросы с получением необходимой лицензии, я хочу начать карьеру тренера», — говорится в заявлении Шоукросса, опубликованном «Интером Майами».

Шоукросс начал карьеру в Уэльсе, после чего перебрался в молодежную команду «Манчестер Юнайтед». Впоследствии футболист выступал за «Антверпен» и «Стоук Сити», в феврале 2021 года он перешел в «Интер Майами», который стал его последним клубом в карьере. Также Шоукросс провел 1 матч за сборную Англии.

Дополнительная информация:

https://www.intermiamicf.com/news/ryan-shawcross-announces-retirement

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Иван Торопцев все материалы автора

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