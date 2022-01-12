Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Рэшфорд несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился к психологу

10:15
Теги:

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд испытывал психологические сложности после поражения от команды Италии (1:1, по пен. 2:3) в финальном матче чемпионата Европы — 2020, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 24-летний англичанин несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился за помощью к спортивному психологу.

Напомним, в финале нападающий вышел на замену перед серией пенальти и не смог реализовать свой удар.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10391695/What-wrong-Marcus-Rashford-amid-Manchester-United-struggles.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как сохранить молодость при помощи спорта?
1
0
Реклама