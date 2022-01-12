Рэшфорд несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился к психологу
10:15
Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд испытывал психологические сложности после поражения от команды Италии (1:1, по пен. 2:3) в финальном матче чемпионата Европы — 2020, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 24-летний англичанин несколько дней не вставал с кровати после финала Евро-2020, а затем обратился за помощью к спортивному психологу.
Напомним, в финале нападающий вышел на замену перед серией пенальти и не смог реализовать свой удар.
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за «Манчестер Юнайтед».
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10391695/What-wrong-Marcus-Rashford-amid-Manchester-United-struggles.html
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