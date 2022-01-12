Тухель высказался об участии Силвы и Канте в полуфинале Кубка Лиги против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном матче с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги.

«Сейчас у нас тот же состав, что и перед матчем Кубка Англии, новых травмированных у нас нет, что является для нас хорошей новостью.

По поводу участия Силвы и Канте мы решим в последнюю минуту. Они сдали кардиотесты и тесты на коронавирус, чтобы следовать протоколам для их возвращения к тренировкам. Пока выпускать их на поле — риск, так как мы не уверены, сможем ли мы это сделать и какую ответственность мы готовы взять на себя», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится сегодня, 12 января. В первой встрече подопечные Тухеля победили со счетом 2:0.