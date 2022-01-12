Тухель высказался об участии Силвы и Канте в полуфинале Кубка Лиги против «Тоттенхэма»
09:27
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о предстоящем ответном матче с «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги.
«Сейчас у нас тот же состав, что и перед матчем Кубка Англии, новых травмированных у нас нет, что является для нас хорошей новостью.
По поводу участия Силвы и Канте мы решим в последнюю минуту. Они сдали кардиотесты и тесты на коронавирус, чтобы следовать протоколам для их возвращения к тренировкам. Пока выпускать их на поле — риск, так как мы не уверены, сможем ли мы это сделать и какую ответственность мы готовы взять на себя», — цитирует Тухеля сайт «Челси».
Матч «Тоттенхэм» — «Челси» состоится сегодня, 12 января. В первой встрече подопечные Тухеля победили со счетом 2:0.
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