Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Болельщики «Тоттенхэма» запустят самолет с баннером «Леви — на выход» во время матча с «Арсеналом»

11 июля 2020, 10:33

Фанаты «Тоттенхэма» выразят недовольство решениями владельца команды, Дэниэла Леви, сообщает The Telegraph.

Болельщики «шпор» наняли самолет, который пролетит над стадионом команды во время матча 35-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» с баннером: «Levi out» («Леви — на выход»). Представитель фанатов заявил, что подобные акции будут продолжаться.

— Мы считаем, что это необходимо, — цитирует The Telegraph болельщика «шпор». — Мы были наравне с «Ливерпулем», выходили в финал Лиги чемпионов год назад, а сейчас мы уже на 10 шагов позади. Мы позади «Арсенала», который проводит, возможно, худший сезон. Леви и ENIC (компания, спонсирующая «Тоттенхэм») должны инвестировать в клуб, мы должны бороться за трофеи. Надеюсь, это привлечет их внимание и они задумаются.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир