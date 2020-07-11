Фанаты «Тоттенхэма» выразят недовольство решениями владельца команды, Дэниэла Леви, сообщает The Telegraph.

Болельщики «шпор» наняли самолет, который пролетит над стадионом команды во время матча 35-го тура чемпионата Англии против «Арсенала» с баннером: «Levi out» («Леви — на выход»). Представитель фанатов заявил, что подобные акции будут продолжаться.

— Мы считаем, что это необходимо, — цитирует The Telegraph болельщика «шпор». — Мы были наравне с «Ливерпулем», выходили в финал Лиги чемпионов год назад, а сейчас мы уже на 10 шагов позади. Мы позади «Арсенала», который проводит, возможно, худший сезон. Леви и ENIC (компания, спонсирующая «Тоттенхэм») должны инвестировать в клуб, мы должны бороться за трофеи. Надеюсь, это привлечет их внимание и они задумаются.