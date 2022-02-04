Ндомбеле объяснил, почему решил вернуться из «Тоттенхэма» в «Лион»

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле допустил, что сможет продолжить карьеру в английской команде, несмотря на уход в «Лион» на правах аренды.

«Переговоры с «Лионом» прошли быстро, я рад вернуться в эту команду. В «Тоттенхэме» я поработал с пятью тренерами за 2,5 года. Конечно, это не их вина, но у меня были небольшие проблемы в команде. Я хотел попробовать что-то другое. «Лион», как я знаю, отличный вариант для адаптации. С «Тоттенхэмом» еще не покончено, я ведь принадлежу этому клубу», — сказал в интервью RMC Sport Ндомбеле.

«Лион» арендовал 25-летнего Ндомбеле у «Тоттенхэма» до конца сезона-2021/22. В июле 2019 года «шпоры» купили полузащитника у французского клуба за 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на счету француза 2 гола и 1 результативная передача.