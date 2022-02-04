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Сегодня, 11:50

Ндомбеле объяснил, почему решил вернуться из «Тоттенхэма» в «Лион»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле допустил, что сможет продолжить карьеру в английской команде, несмотря на уход в «Лион» на правах аренды.

«Переговоры с «Лионом» прошли быстро, я рад вернуться в эту команду. В «Тоттенхэме» я поработал с пятью тренерами за 2,5 года. Конечно, это не их вина, но у меня были небольшие проблемы в команде. Я хотел попробовать что-то другое. «Лион», как я знаю, отличный вариант для адаптации. С «Тоттенхэмом» еще не покончено, я ведь принадлежу этому клубу», — сказал в интервью RMC Sport Ндомбеле.

«Лион» арендовал 25-летнего Ндомбеле у «Тоттенхэма» до конца сезона-2021/22. В июле 2019 года «шпоры» купили полузащитника у французского клуба за 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Ндомбеле провел 16 матчей за «Тоттенхэм», на счету француза 2 гола и 1 результативная передача.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/ol-en-direct-suivez-les-presentations-de-ndombele-et-faivre-a-lyon_LN-202202020279.html
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 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
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 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
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 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
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 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
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 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
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 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
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17
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 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
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 0 : 2
14.12 23:00
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 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
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Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
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Джейми Варди

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Манчестер Юнайтед

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Габриэл Жезус

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Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

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Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

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Манчестер Юнайтед

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