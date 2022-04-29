BBC: cовладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» является приоритетным кандидатом на покупку «Челси»

Совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли является приоритетным кандидатом на покупку футбольного клуба «Челси», сообщает BBC.

29 апреля британский миллиардер Джим Рэтклифф также сделал предложение о покупке лондонского клуба за 4 миллиона фунтов стерлингов.

Другими претендентами являются американский консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.