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Сегодня, 20:03

BBC: cовладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» является приоритетным кандидатом на покупку «Челси»

Иван Шитик
Корреспондент
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Совладелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли является приоритетным кандидатом на покупку футбольного клуба «Челси», сообщает BBC.

29 апреля британский миллиардер Джим Рэтклифф также сделал предложение о покупке лондонского клуба за 4 миллиона фунтов стерлингов.

Другими претендентами являются американский консорциум, в который входят пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс.

Английская премьер-лига отстранила Абрамовича от управления «Челси», которым он владеет с 2003 года. Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда и заявил, что принял решение о продаже клуба. Британское правительство должно одобрить лицензию на продажу, но она не позволит Абрамовичу получить какие-либо доходы.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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Реал
Эспаньол

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

обе забьют

3%

1.81
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 33 25 5 3 80-21 80
2
 Ливерпуль 33 24 7 2 85-22 79
3
 Челси 33 19 9 5 68-28 66
4
 Арсенал 33 19 3 11 52-40 60
5
 Тоттенхэм 33 18 4 11 56-38 58
6
 МЮ 35 15 10 10 54-52 55
7
 Вест Хэм 34 15 7 12 52-44 52
8
 Вулверхэмптон 33 15 4 14 33-29 49
9
 Ньюкасл 34 11 10 13 40-55 43
10
 Лестер 32 11 9 12 47-51 42
11
 Брайтон 34 9 14 11 31-42 41
12
 Саутгемптон 34 9 13 12 40-56 40
13
 Брентфорд 34 11 7 16 41-49 40
14
 Кр. Пэлас 33 8 14 11 43-41 38
15
 Астон Вилла 32 11 4 17 42-46 37
16
 Лидс 33 8 10 15 38-68 34
17
 Бернли 33 6 13 14 29-45 31
18
 Эвертон 32 8 5 19 34-55 29
19
 Уотфорд 33 6 4 23 31-67 22
20
 Норвич 33 5 6 22 22-69 21
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.04 14:30
Ньюкасл – Ливерпуль
 - : -
30.04 17:00
Астон Вилла – Норвич
 - : -
30.04 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 - : -
30.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
30.04 17:00
Уотфорд – Бернли
 - : -
30.04 19:30
Лидс – Ман. Сити
 - : -
1.05 16:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
1.05 16:00
Эвертон – Челси
 - : -
1.05 18:30
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
2.05 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 22
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 17
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 17
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 26 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 22 1 8
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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