«Арсенал» готов заплатить за Рэшфорда 45 миллионов фунтов

«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда. 24-летний форвард стал главной трансферной целью «канониров», сообщает Football Insider.

На покупку игрока сборной Англии «Арсенал» готов выделить 45 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 30 матчей за «МЮ», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» истекает в 2023 году.