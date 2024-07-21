«Астон Вилла» хочет приобрести у «Эвертона» Амаду Онана
«Астон Вилла» ведет переговоры с «Эвертоном» по поводу покупки бельгийского полузащитника Амаду Онана, об этом сообщает английский Sky Sports.
Утверждается, что сумма сделки может составить 50 миллионов фунтов стерлингов. В подписании игрока заинтересован главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери.
«Астон Вилла» заняла 4-е место в АПЛ по итогам сезона-2023/24 и благодаря этому выступит в Лиге чемпионов.
22-летний Онана перешел в «Эвертон» в 2022 году. В сезоне-2023/24 он сыграл за клуб 37 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. Полузащитник выступал за сборную Бельгии на Евро-2024, где его команда вылетела из турнира в 1/8 финала, уступив Франции.
Источник: Sky Sports
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