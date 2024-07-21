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Сегодня, 15:30

«Челси»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперники по играмв межсезонье

Опубликовано расписание «Челси» в межсезонье
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Рахим Стерлинг.
Фото Global Look Press

В межсезонье «Челси» проведет шесть товарищеских матчей. «Аристократы» сыграют с «Рексхэмом», «Селтиком», «Америкой», «Манчестер Сити», «Реалом» и «Интером».

Расписание матчей «Челси» в межсезонье:

25 июля, четверг

5.00. «Челси» — «Рексхэм»

27 июля, суббота

23.00. «Челси» — «Селтик»

1 августа, четверг

2.30. «Челси» — «Америка»

4 августа, воскресенье

0.30. «Манчестер Сити» — «Челси»

7 августа, среда

2.00. «Реал» — «Челси»

11 августа, воскресенье

17.00. «Челси» — «Интер»

Время начала — московское.

18 августа «Челси» проведет первый матч чемпионата Англии сезона-2024/25. В предыдущем сезоне синие заняли шестое место в АПЛ. Руководство клуба рассталось с Маурисио Почеттино и назначило на должность главного тренера Энцо Мареску.

Футбол
ФК Челси
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«Манчестер Сити»: расписание матчей летом 2024 года — даты и соперникипо играм в межсезонье
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Саутгемптон 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 - : -
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 - : -
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 - : -
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Лестер – Тоттенхэм
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