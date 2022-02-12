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Сегодня, 15:27

Эдинсон Кавани пропустит матч с «Саутгемптоном» из-за травмы паха

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Кавани не сыграет с «Саутгемптоном» из-за травмы
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» из-за травмы.

«Кавани досрочно завершил тренировку вчера вечером, — приводит слова Рангника официальный сайт манкунианцев. — У Эдинсона травма паха. Весь вечер и все утро он получал лечение, но сыграть с «Саутгемптоном» он не сможет».

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 28 баллами расположился на 10-й позиции.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» состоится сегодня, 12 февраля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — 15:30 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал
Реал

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Саутгемптон
Ральф Рангник
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 24 19 3 2 57-14 60
2
 Ливерпуль 23 15 6 2 60-19 51
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 Вест Хэм 24 12 4 8 42-31 40
5
 Арсенал 22 12 3 7 34-25 39
6
 МЮ 23 11 6 6 37-31 39
7
 Тоттенхэм 21 11 3 7 28-27 36
8
 Вулверхэмптон 22 10 4 8 19-17 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Саутгемптон 23 6 10 7 29-36 28
11
 Астон Вилла 22 8 3 11 31-35 27
12
 Лестер 21 7 5 9 34-39 26
13
 Кр. Пэлас 23 5 10 8 32-35 25
14
 Брентфорд 24 6 5 13 26-40 23
15
 Лидс 22 5 8 9 27-43 23
16
 Эвертон 21 5 4 12 25-38 19
17
 Ньюкасл 22 3 9 10 24-44 18
18
 Норвич 23 4 5 14 14-46 17
19
 Уотфорд 22 4 3 15 23-41 15
20
 Бернли 20 1 11 8 17-28 14
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.11 15:30
Арсенал – Ньюкасл
 2 : 0
27.11 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 1 : 2
27.11 18:00
Ливерпуль – Саутгемптон
 4 : 0
27.11 18:00
Норвич – Вулверхэмптон
 0 : 0
27.11 20:30
Брайтон – Лидс
 0 : 0
28.11 17:00
Брентфорд – Эвертон
 1 : 0
28.11 17:00
Лестер – Уотфорд
 4 : 2
28.11 17:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 2 : 1
28.11 19:30
Челси – МЮ
 1 : 1
23.02 22:30
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 21 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 11 1 5
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 20 1 5
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