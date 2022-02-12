Эдинсон Кавани пропустит матч с «Саутгемптоном» из-за травмы паха

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что нападающий Эдинсон Кавани пропустит матч 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» из-за травмы.

«Кавани досрочно завершил тренировку вчера вечером, — приводит слова Рангника официальный сайт манкунианцев. — У Эдинсона травма паха. Весь вечер и все утро он получал лечение, но сыграть с «Саутгемптоном» он не сможет».

После 24 туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Саутгемптон» с 28 баллами расположился на 10-й позиции.

Встреча «Манчестер Юнайтед» с «Саутгемптоном» состоится сегодня, 12 февраля. Игра пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — 15:30 мск.

В нынешнем сезоне 34-летний уругваец забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 15 матчах за манкунианцев. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.