«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» на 40 миллионов фунтов за Уайта
23:08
«Брайтон» отклонил предложение «Арсенала» по трансферу защитника Бена Уайта, сообщает Sky Sports.
«Канониры» предложили 40 миллионов фунтов стерлингов за 23-летнего футболиста, но «чаек» эта сумма не устроила. Стороны продолжают переговоры.
Бен Уайт провел 39 матчей в завершившемся сезоне-2020/2021. Результативными действиями центральный защитник не отмечался.
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