«Манчестер Юнайтед» готов втрое увеличить зарплату Райса по сравнению с «Вест Хэмом»

«Манчестер Юнайтед» предлагает полузащитнику «Вест Хэма» зарплату в 180 тысяч фунтов в неделю

«Манчестер Юнайтед» будет основным претендентом на полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса грядущим летом, утверждает ESPN.

«Красные дьяволы» готовы втрое увеличить текущую зарплату 23-летнего игрока сборной Англии. Сейчас он зарабатывает в лондонском клубе в 62 тысячи фунтов стерлингов в неделю.

В текущем сезоне 22-летний английский полузащитник провел за «молотобойцев» 42 матча, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт Райса с клубом истекает в июне 2024 года.

Ранее появилась информация, что лондонский клуб предпринял несколько попыток продлить соглашение с хавбеком, но игрок ответил отказом.