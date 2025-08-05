Футбол
5 августа, 08:39

Слот — об игре Вирца в матче с «Атлетиком»: «Флориан проявил большую креативность в заключительной трети»

Павел Лопатко

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру новичка, полузащитника Флориана Вирца, в товарищеском матче с «Атлетиком» (3:2).

«Я думаю, что всегда есть возможности для улучшения в каждом аспекте, и мы добавили несколько, на мой взгляд, дополнительных вариантов в атаке. Флориан проявил большую креативность в заключительной трети, а Трент Александер-Арнольд проявил себя в защите. Кроссы Трента были такими особенными, при этом Флориан обладает этим качеством в совершенно другой позиции. Он привносит в это творческий подход», — цитирует нидерландского тренера AP.

Вирц будет играть под 7-м номером в сезоне-2025/26.

Флориан Вирц, Юго Экитике и&nbsp;Милош Керкез.«Ливерпуль» взрывает рынок: потратил уже больше 300 миллионов евро! И, похоже, не собирается останавливаться
Флориан Вирц
ФК Ливерпуль
Арне Слот
