Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл
Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл в карьере.
«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Тони Кроос», — сказал Вирц в видео на официальном канале «Ливерпуля».
22-летний немец играл с Кроосом в сборной Германии.
20 июня «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Вирцем до лета 2030 года. Игрок перешел из «Байера». Зарплата полузащитника составит 230 тысяч евро в неделю.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|8
|2
|1
|20-5
|26
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|23-8
|22
|
3
|Челси
|11
|6
|2
|3
|21-11
|20
|
4
|Сандерленд
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
5
|Ливерпуль
|11
|6
|0
|5
|18-17
|18
|
6
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|13-10
|18
|
7
|МЮ
|11
|5
|3
|3
|19-18
|18
|
8
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|17-18
|18
|
9
|Тоттенхэм
|11
|5
|3
|3
|19-10
|18
|
10
|Кр. Пэлас
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|17-17
|16
|
12
|Брайтон
|11
|4
|4
|3
|17-15
|16
|
13
|Эвертон
|11
|4
|3
|4
|12-13
|15
|
14
|Ньюкасл
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
15
|Фулхэм
|11
|3
|2
|6
|12-16
|11
|
16
|Лидс
|11
|3
|2
|6
|10-20
|11
|
17
|Вест Хэм
|11
|3
|1
|7
|13-23
|10
|
18
|Бернли
|11
|3
|1
|7
|14-22
|10
|
19
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|10-20
|9
|
20
|Вулверхэмптон
|11
|0
|2
|9
|7-25
|2
|22.11
|15:30
|Бернли – Челси
|- : -
|22.11
|18:00
|Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|22.11
|18:00
|Брайтон – Брентфорд
|- : -
|22.11
|18:00
|Фулхэм – Сандерленд
|- : -
|22.11
|18:00
|Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|22.11
|18:00
|Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.11
|20:30
|Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|23.11
|17:00
|Лидс – Астон Вилла
|- : -
|23.11
|19:30
|Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|23:00
|МЮ – Эвертон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|8
|
|
Дэнни Уэлбек
Брайтон
|6
|П
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|4
|
|
Мохаммед Кудус
Тоттенхэм Хотспур
|4
|
|
Квилиндси Хартман
Бернли
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Тоте Гомеш
Вулверхэмптон
|8
|1
|2
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|8
|1
|2
|
|
Тревор Чалоба
Челси
|10
|1
|2
