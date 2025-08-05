Футбол
5 августа, 07:28

Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл в карьере.

«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Тони Кроос», — сказал Вирц в видео на официальном канале «Ливерпуля».

22-летний немец играл с Кроосом в сборной Германии.

20 июня «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Вирцем до лета 2030 года. Игрок перешел из «Байера». Зарплата полузащитника составит 230 тысяч евро в неделю.

Флориан Вирц, Юго Экитике и&nbsp;Милош Керкез.«Ливерпуль» взрывает рынок: потратил уже больше 300 миллионов евро! И, похоже, не собирается останавливаться
Тони Кроос
Флориан Вирц
Далот: «Каждый раз, выходя на поле, я думаю о Жоте»

Слот — об игре Вирца в матче с «Атлетиком»: «Флориан проявил большую креативность в заключительной трети»
