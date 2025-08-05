Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл

Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц назвал лучшего игрока, с которым играл в карьере.

«Лучший игрок, с которым я когда-либо играл? Тони Кроос», — сказал Вирц в видео на официальном канале «Ливерпуля».

22-летний немец играл с Кроосом в сборной Германии.

20 июня «Ливерпуль» объявил о подписании контракта с Вирцем до лета 2030 года. Игрок перешел из «Байера». Зарплата полузащитника составит 230 тысяч евро в неделю.