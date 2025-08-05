Обвиняемого в изнасиловании Партея отпустили под залог
Обвиняемого в изнасиловании ганского футболиста Томаса Партея отпустили под залог в Лондоне, сообщает Reuters.
По версии следствия, Парти причастен к изнасилованию двух женщин. Это произошло в 2021-2022 годах.
32-летний спортсмен не признал вину ни по одному из пяти пунктов обвинения. Следующее заседание суда по его делу пройдет 2 сентября.
В июле 2025 года Партей покинул «Арсенал» после истечения срока контракта. Также полузащитник играл за испанские «Альмерию», «Мальорку» и «Атлетико».
