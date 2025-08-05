Футбол
5 августа, 13:12

Обвиняемого в изнасиловании Партея отпустили под залог

Павел Лопатко

Обвиняемого в изнасиловании ганского футболиста Томаса Партея отпустили под залог в Лондоне, сообщает Reuters.

По версии следствия, Парти причастен к изнасилованию двух женщин. Это произошло в 2021-2022 годах.

32-летний спортсмен не признал вину ни по одному из пяти пунктов обвинения. Следующее заседание суда по его делу пройдет 2 сентября.

В июле 2025 года Партей покинул «Арсенал» после истечения срока контракта. Также полузащитник играл за испанские «Альмерию», «Мальорку» и «Атлетико».

Томас Партей
ФК Арсенал (Лондон)
  • Alex Vik

    Ему можно. Он черный.

    06.08.2025

  • Konstantin Ivanov

    вечно гадят женщины футболистам в Англии

    06.08.2025

  • Саша

    Две женщины жестко изнасиловали Томаса Партея и их отпустили под залог в Лондоне, сообщает клипперс.

    05.08.2025

